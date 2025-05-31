Рундальский дворец - жемчужина барокко и рококо в самом сердце Земгале - скрывает в себе гораздо больше, чем просто роскошные залы и позолоченные люстры. Этот тест проведет вас через архитектурные чудеса дворца, исторические интриги и бытовые детали, которые сформировали историю этого впечатляющего здания. Пройдите тест и узнайте - вы молодой барон, придворный герцога или настоящий проводник по истории Рундале! Удачи - и, как сказал бы сам Бирон: "Роскошь достойна знаний!"