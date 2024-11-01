Молитвы, не бриться перед соревнованиями, не перекусывать рыбными продуктами - это лишь часть ритуалов, которым следуют спиннингисты, завоевавшие для Латвии серебряную и бронзовую медали на 15-м чемпионате мира по спиннингу с лодок.

В Ирландию от Латвии в этом году отправилась команда из семи человек: менеджер сборной Янис Зариньш, капитан Янис Мангулис, спортсмены Александр Зарецкий и Руслан Баранов, Виталий Вилцанс и Станислав Осипов, а также резервный игрок Раймонд Бигачс.

"Вот такие мы, богатые дяди с лодками", - улыбается Янис, рассказывая о сообществе спиннингистов. Он признает, что затраты большие, особенно если ловить на спиннинг с лодки - тогда крутись как хочешь, придется покупать лодку, а это все равно что покупать машину.