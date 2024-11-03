В 2012 году на выборах в Грузии проевропейская партия тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили проиграла "Грузинской мечте" - партии, которую возглавил поддерживаемый Россией олигарх Бидзина Иванишвили. Тогда этот результат многие считали триумфом демократии, хотя проницательные наблюдатели советовали не спешить радоваться.

Один из них - бывший министр экономики Грузии, ныне покойный бизнесмен и филантроп Каха Бендукидзе - с грустной иронией заметил, что

благодаря победе Иванишвили страна "сделала шаг вперед с точки зрения демократии, но иногда, делая шаг вперед, вы наступаете в какашку".

Друзья, поддержавшие в 2012 году "Грузинскую мечту", уверяли меня, что проголосуют против этой партии, если она не выполнит свои обещания, но я предупреждала их, что сделать это будет намного труднее, чем они ожидают.

К сожалению, как показали парламентские выборы 26 октября в Грузии, мой прогноз был верным.