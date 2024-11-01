В праздничную неделю с 11 по 18 ноября в Риге состоится фестиваль Stāro Rīga и более 17 мероприятий, приуроченных ко Дню Лачплесиса и годовщине провозглашения Латвийской Республики. Об этом сообщила руководитель Управления культуры Рижской думы Байба Шмите на пресс-конференции в четверг, 31 октября.
Фестиваль Staro Rīga и патриотические торжества пройдут в столице с 11 по 18 ноября
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") подчеркнул, что в ноябре, при поддержке Национальных вооружённых сил (НВС) и Земессардзе, город будет украшен под девизом "Моя Латвия - моя ответственность". "Призываю всех помнить, что наша страна - это наша общая ответственность, за которую мы должны бороться ежедневно", - отметил Кирсис.
В перерывах будут транслироваться рассказы об освободительных боях в исполнении актеров, а песни стрелков, аранжированные композитором Рейнисом Сеянсом, подчеркнут историческое значение события.
Также в 11 ноября пройдут памятные мероприятия Судрабкалниньше с выступлением духового ансамбля штаба НВС, а в 16:00 на Братском кладбище начнется традиционное факельное шествие под девизом "Дух бойцов за свободу сквозь века". Шествие завершится у Памятника Свободы, а в Даугаву будет спущен горящий плот.
В этот же день запланированы концерты в Домском соборе и культурном центре "Зиемельблазма", а также выступление хора Rīgas balsis в церкви Св. Иоанна.
18 ноября главные события развернутся на площади Свободы, где в 19:00 начнется концерт, посвящённый 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. Среди участников - Гинта Криевкална, Грета Грантиня, Андрис Эрглис и актер Раймонд Целмс. С приветственным словом к гражданам обратится президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В 21:00 начнутся световое шоу и лазерный спектакль, который будет повторяться каждые полчаса до 23:00.
18 ноября в рижских районах также пройдут праздничные мероприятия. Так, в 14:00 в зале Кокару на Большой эстрате Межапарка будет показан фильм "Земля, которая поет", а в 15:00 в Дворце культуры ВЭФ пройдет концерт Latvijas skaņu gleznas. В 16:00 на сцене школы искусств в Кенгарагсе состоится концерт Caur sidraba birzi gāju, а в 17:00 в Латвийском военном музее - концерт Tautas dziesma Latvijai.
На торжественном заседании Рижской думы 18 ноября также объявят лауреатов премии "Рижанин года". Номинации на премию открылись в четверг, 31 октября.
С 15 по 18 ноября с 17:00 до 23:00 Рига вновь превратится в город света.
Основной темой фестиваля Staro Rīga в этом году станет "Вместе в свете".
Куратор фестиваля Диана Чивле сообщила, что на обеих сторонах Даугавы разместят 25 световых объектов, проходящих маршрутом от площади Свободы до Парка Аркадии. В Парке Победы будут представлены экспериментальные инсталляции студентов Латвийской академии искусств и Академии культуры, а также два проекта от зарубежных художников.
Чивле подчеркнула, что фестиваль задумывался как долгосрочный проект. Планируется, что часть установок получат "вторую жизнь" на других фестивалях и выставках.
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