Фестиваль Staro Rīga и патриотические торжества пройдут в столице с 11 по 18 ноября

В 21:00 начнутся световое шоу и лазерный спектакль, который будет повторяться каждые полчаса до 23:00.

18 ноября в рижских районах также пройдут праздничные мероприятия. Так, в 14:00 в зале Кокару на Большой эстрате Межапарка будет показан фильм "Земля, которая поет", а в 15:00 в Дворце культуры ВЭФ пройдет концерт Latvijas skaņu gleznas. В 16:00 на сцене школы искусств в Кенгарагсе состоится концерт Caur sidraba birzi gāju, а в 17:00 в Латвийском военном музее - концерт Tautas dziesma Latvijai.

На торжественном заседании Рижской думы 18 ноября также объявят лауреатов премии "Рижанин года". Номинации на премию открылись в четверг, 31 октября.

​​С 15 по 18 ноября с 17:00 до 23:00 Рига вновь превратится в город света.

Основной темой фестиваля Staro Rīga в этом году станет "Вместе в свете".

Куратор фестиваля Диана Чивле сообщила, что на обеих сторонах Даугавы разместят 25 световых объектов, проходящих маршрутом от площади Свободы до Парка Аркадии. В Парке Победы будут представлены экспериментальные инсталляции студентов Латвийской академии искусств и Академии культуры, а также два проекта от зарубежных художников.

Чивле подчеркнула, что фестиваль задумывался как долгосрочный проект. Планируется, что часть установок получат "вторую жизнь" на других фестивалях и выставках.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!