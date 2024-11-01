ВИДЕО Пожилой мужчина застрял на дереве в Плявниеках, пытаясь избавиться от ворон

Спасатели прибыли быстро и сразу взялись за дело: они закрепили веревку вокруг талии мужчины и начали аккуратно спускать его вниз, хотя тот сопротивлялся, уверяя, что сможет слезть самостоятельно. Оказалось, что мужчина каждый день наблюдает за птицами, а ворон гоняет при помощи самодельного металлического инструмента, считая их угрозой для мелких пернатых.

На этот раз он приставил к дереву лестницу и полез наверх, чтобы достать гнездо. Как рассказывают соседи, это не первый его подъем: "Когда он вешал скворечники для скворцов, я видела, но чтобы уничтожить гнездо - такое впервые", - делится соседка.

После спасательной операции мужчину, на всякий случай, осмотрели медики под присмотром полиции.

Видео: репортаж передачи Degpunktā

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