В одном из дворов Плявниеков спасателям пришлось снимать с дерева пожилого мужчину, решившего избавиться от вороньего гнезда. Инцидент произошел недалеко от Плявниекской начальной школы. Местные жители рассказывают, что мужчина заботится о птицах, но ведет войну с воронами, и теперь решил нанести удар по одному из их гнезд, сообщает Degpunktā.
ВИДЕО ⟩ Пожилой мужчина застрял на дереве в Плявниеках, пытаясь избавиться от ворон
Спасатели прибыли быстро и сразу взялись за дело: они закрепили веревку вокруг талии мужчины и начали аккуратно спускать его вниз, хотя тот сопротивлялся, уверяя, что сможет слезть самостоятельно. Оказалось, что мужчина каждый день наблюдает за птицами, а ворон гоняет при помощи самодельного металлического инструмента, считая их угрозой для мелких пернатых.
На этот раз он приставил к дереву лестницу и полез наверх, чтобы достать гнездо. Как рассказывают соседи, это не первый его подъем: "Когда он вешал скворечники для скворцов, я видела, но чтобы уничтожить гнездо - такое впервые", - делится соседка.
После спасательной операции мужчину, на всякий случай, осмотрели медики под присмотром полиции.
Видео: репортаж передачи Degpunktā
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