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Жители Латвии могут пожертвовать пострадавшим от наводнения в Испании

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Фото: EPA/Scanpix

Благотворительная организация Ziedot.lv призывает жителей Латвии жертвовать пострадавшим от разрушительного наводнения в Испании, сообщили в организации.

Учитывая большой интерес населения, как помочь пострадавшим от разрушительного наводнения в Испании, Ziedot.lv открыла проект пожертвований "Валенсия".

В организации отметили, что ураганные разрушения унесли жизни более 200 человек - разрушены дома и инфраструктура.

Фото: Наводнение в Испании

В настоящее время регионы, пострадавшие от урагана, нуждаются в еде, одежде, корме для домашних животных, а также других бытовых вещах.

Пожертвованные средства Ziedot.lv передаст организации сотрудничества в Испании, которая оказывает поддержку пострадавшему от наводнения населению.

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