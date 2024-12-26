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Рождественское чудо: произошедшее в самолете, летевшем в Таллинн, тронуло пассажирку до глубины души

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Самолет AirBaltic.
Самолет AirBaltic. Фото: Jānis Laizāns

Кайса Эйхе, ассистент заведующего отделением фотографии Высшей школы искусств "Паллас" и преподаватель, перед Рождеством отправилась в деловую поездку в Берлин для установления и развития отношений сотрудничества. Обратный рейс с airBaltic через Копенгаген начал приобретать тревожный оттенок из-за задержки рейса в Таллинн, но затем произошло нечто беспрецедентное, что можно считать настоящим рождественским чудом, сообщает Rus.Postimees.

"В Копенгагене я ждала рейс в Таллинн, который задерживался более чем на час, а это означало, что я не успею на последний автобус в Тарту, на который у меня был куплен билет, - вспоминает она. - Я подошла и рассказала стюардессе о своей проблеме, и она пообещала обсудить ее со старшей стюардессой".

Вскоре к Кайсе Эйхе подошла старшая стюардесса и сказала, что ничего не может сделать, расписание сдвигалось с самого утра. Жительница Тарту рассказала стюардессе о хлопотных и тревожных последствиях опоздания и, словно в качестве последнего козыря, достала из рукава предложение спросить через микрофон, не поедет ли случайно кто-нибудь из пассажиров из Таллинна в Тарту.

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