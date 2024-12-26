Эстонский журналист отслужил в армии и теперь рассказывает всю правду

Армейская спальня - достаточно тесное помещение с двухъярусными кроватями и шкафами для обмундирования. В первый вечер тут царила полнейшая тишина, и лишь единицы пытались прервать молчание. Но, к частью, совсем скоро у всех появились темы для разговора. Что нас по-настоящему объединяло, так это шутки над командирами и некоторыми сослуживцами.

Настоящим испытанием оказалось лишение приватности. В душевой никаких разделительных кабинок нет, а уходя на сон и закрывая глаза, последнее, что ты видишь - твой сослуживец на соседней кровати. Привыкнуть нужно также к храпу и испусканию газов соседями по комнате. Да, в условном детском лагере ситуация не сильно отличается, но подавляла мысль, что все это придется терпеть почти год.

Любой срочник узнает в армии много новых слов и не только матерных. Свой небольшой эстонско-армейский вокабуляр есть и на русском языке: Шланг - ленивый военнослужащий, который филонит и не помогает сослуживцам. Шланговать - лениться. Линнуха - увольнительная. Разрешение покинуть место службы на вечер или выходные. Ряннак - марш-бросок. Дриль - инструктор взвода. СБК-шник - солдат курса молодого бойца.

Служба строгого режима