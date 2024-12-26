Следы от поражающих элементов, птицы или неисправность? Что могло вызвать катастрофу самолета Azerbaijan Airlines в Актау

Такие отверстия могут появиться в результате попаданий поражающих элементов боевой части ракеты.

Это пока самое логичное объяснение, однако его минус в том, что оно не подтверждено другими фактами: нет никаких заявлений служб, которые обладают возможностями слежения за воздушным пространством и могли бы отследить пуск ракет.

Нет также комментариев тех, кто слышал переговоры экипажа с диспетчерами.

Два пассажира рассказали российскому государственному порталу RT, что при попытке посадить самолет в Грозном они услышали взрывы.

Выживший после авиакатастрофы в Актау Субхонкул Рахимов сказал, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но «в третий раз что-то взорвалось». «Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — говорит он.

В пользу версии с внешним воздействием говорит также тот факт, что примерно в то же время, когда на борту самолета Azerbaijan Airlines произошло ЧП, российские ПВО отражали атаку украинских дронов.

Как отмечает агентство Reuters, власти пока не объяснили, почему самолет, летевший над Каспийским морем, потерпел крушение вскоре после того, как на юг России обрушились удары беспилотников.

В прошлом из-за активности дронов в этом регионе уже закрывали аэропорты, а ближайший российский аэропорт на пути полета самолета был закрыт в среду утром.