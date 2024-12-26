"Литва для литовцев" и дискуссии о литвинизме. Становится ли Литва враждебной к белорусам?

Таким образом, разговор о том, к какому современному этносу принадлежал Вильнюс в XV веке, можно вести бесконечно. Но литовцев эти дискуссии не всегда радуют.

«Обывателя литовского это цепляет за душу. Что вы желаете сказать, что Вильнюс, у которого название литовское, становится не литовским городом? — говорит историк. — Никто из литовцев не посягает на территорию Беларуси. А вот с белорусской стороны мы слышим насчет Вильнюса».

Искусственный конфликт?

Согласно ежегодным отчетам литовской миграционной службы, в 2023 году страна выдала гражданам Беларуси чуть более 35 тысяч ВНЖ и одобрила 306 заявок на статус беженца.

При этом в последние годы растет число белорусов, которым предписано покинуть Литву: от двух в 2020 году до 22 в 2023 году. Также растет количество решение о высылке: от 10 в 2020 году до 61 в 2023 году. Количество виз, выданных белорусам в эти же годы, сократилось с 60 до семи тысяч.

Политолог Витис Юрконис работает с белорусской общиной с 2020 года, помогает с документами, выступает медиатором в диалоге с властями.

Он настаивает на том, что раскол в литовском обществе сильно преувеличен, а число белорусов, которым страна отказала в документах, гораздо меньше числа тех, кто их получил.

На начало 2024 года в Литве официально проживали 62 тысячи граждан Беларуси, примерно в три с половиной раза меньше, чем в начале 2020 года.

Политолог Витис Юрконис считает, что конфликт между белорусами и литовцами преувеличен Фото: BBC

Что касается литвинизма и вандализма в отношении объектов белорусской общины, то их Витис Юрконис считает провокациями либо Москвы, либо Минска.

По его словам, тоталитарным соседям очень выгоден раскол внутри Литвы: «Это кажется искусственной попыткой действовать по классическому методу "разделяй и властвуй". Мне кажется, это из такого тоталитарного текстбука, по которому Кремль, действует во всех соседних государствах».

Би-би-си направила в полицию и прокуратуру Литвы вопрос о том, не обнаружены ли во всех этих инцидентах следы восточного влияния. Ответа мы не получили. В белорусском МИДе и посольстве Беларуси в Литве на момент публикации нам также не ответили.