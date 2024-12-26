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Российский дрон-камикадзе атаковал центральный рынок города Никополь

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Последствия удара дрона по рынку в Никополе
Последствия удара дрона по рынку в Никополе Фото: Dņipropetrovskas apgabala kara administrācija

В результате российского удара по центральному рынку Никополя в Днепропетровской области пострадали восемь человек, сообщил в четверг глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"По уточненным данным, пострадавших в Никополе восемь. Из них семеро госпитализировали. Одна женщина в критическом состоянии. Еще три человека - в тяжелом", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, удар был нанесен дроном-камикадзе. Разрушены торговые киоски, отмечает Русская служба ВВС.

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