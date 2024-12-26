В результате российского удара по центральному рынку Никополя в Днепропетровской области пострадали восемь человек, сообщил в четверг глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Российский дрон-камикадзе атаковал центральный рынок города Никополь
"По уточненным данным, пострадавших в Никополе восемь. Из них семеро госпитализировали. Одна женщина в критическом состоянии. Еще три человека - в тяжелом", - написал Лысак в Telegram.
По его словам, удар был нанесен дроном-камикадзе. Разрушены торговые киоски, отмечает Русская служба ВВС.
Russian savages just targeted a busy market in the town of Nikopol with a ballistic missile.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 26, 2024
Russian culture for the holiday.
At least 6 victims. pic.twitter.com/gLnOS8JK56
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