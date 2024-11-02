В четверг, 31 октября, сотрудников Papagoide Paradiis в Таллинне удивили одни из посетителей. В контактный зоопарк с попугаями заглянула бабушка, которая на поводке выгуливала своего внука-квадробера. "Она гладила его по голове и на полном серьезе отдавала ему команды!" - до сих пор пребывают в недоумении сотрудники, пишет Limon.ee.
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Видео ⟩ Бабушка выгуливала внука-квадробера в таллиннском контактном зоопарке. Работники удивлены
"Это был подросток. Он был одет в костюм черной кошки - маска, хвост, перчатки. Все время нахождения в зоопарке он передвигался только на четвереньках, высоко подпрыгивал, давал себя погладить другим посетителям и выполнял команды бабушки", - рассказывают нам сотрудники Papagoide Paradiis.
По их словам, бабушка подростка гладила внука-квадробера по голове и со всей серьезностью отдавала ему команды. "Она говорила ему: "Сидеть! Хорошая кошечка!". Она даже надела ему бахилы на все четыре "лапы" - и на ноги, и на руки", - вспоминают тот день работники контактного зоопарка с попугаями.