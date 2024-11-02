Видео На Тинужском шоссе колесо грузовика "вырвалось на свободу": задеты еще два авто

Водитель грузовика Scania Евгений ехал по Тинужскому шоссе в направлении Резекне, когда внезапно почувствовал, как нечто сильно ударилось о переднюю часть его автомобиля. Это произошло вскоре после 7:00.

В рассветных сумерках было плохо видно, поэтому мужчина не сразу понял, что произошло.

"Левое колесо сначала ударило меня, а затем ехавший сзади BMW", - рассказывает Евгений.

По его словам, по неизвестной причине отвалилось одно из колес встречного грузовика, также Scania. Срикошетив от автомобиля Евгения, оно попало в автомобиль BMW, ехавший сзади, повредив тому лобовое стекло и кузов.

В свою очередь, водитель грузовика, ставшего виновником происшествия, рассказал, что он направлялся из Екабпилса в Ригу и даже не почувствовал, как у него отвалилось колесо. Он также не смог объяснить причину поломки - по его словам, скорость, с которой он двигался, была невысокой.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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