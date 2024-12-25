В праздничные дни медики часто спасали людей, подавившихся едой

"И просто случаи употребления алкоголя до потери сознания. Различные травмы. Из региона поступил пациент с травмой кисти, работавший с дисковой пилой. Ночью наши микрохирурги провели операцию", - добавил медик.

Врачи говорят, что у них так много работы из-за календаря, в котором столько выходных. Кабинеты семейных врачей закрыты. Их пациенты выстраиваются в длинные очереди в приемные отделения.

"В понедельник у нас было 225 пациентов, из которых 130 пришли сами! В том числе с вирусными инфекциями. И в стране началась эпидемия гриппа. Количество таких пациентов действительно растет," - отметил Вишняков.

"До сих пор у нас было в среднем десять пациентов в день, а сейчас уже 30, и этих пациентов нужно изолировать. Пока мы диагностируем возбудителя, они находятся здесь," - объяснил руководитель клиники неотложной медицины RAKUS.

"Превалирует грипп типа А. И количество таких пациентов увеличивается. К нам поступают уже с осложнениями - пневмонией или интоксикацией. Чаще всего это опасно для пациентов с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, непривитых и беременных женщин", - поделился специалист.

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