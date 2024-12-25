В праздничные дни у приемных отделений больниц много работы. Поскольку кабинеты семейных врачей закрыты уже пятый день , очередь амбулаторных пациентов особенно длинная. У многих из обратившихся диагностируют грипп. Однако этой ночью врачи столкнулись с необычайно большим количеством случаев удушья, сообщает портал Lsm.lv.
В праздничные дни медики часто спасали людей, подавившихся едой
С помощью специальной петли эндоскопист Алдис Руткис под наркозом извлекает очередной застрявший кусок мяса.
Этой ночью он дежурит в специализированном медицинском центре Службы неотложной помощи и разрывается между двумя крупнейшими больницами - университетской клинической больницы им. Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS).
Удушье случается. Но в эти праздники оно происходило особенно часто. И каждое извлечение застрявшего кусочка требует наркоза для пациента и привлечения специальной медицинской команды.
Этой ночью помощь была оказана нескольким людям, подавившимся отбивной или серым горохом.
Лауму доставили из Алуксне, и она согласилась на поговорить с журналистами. Она предостерегает других, чтобы ели маленькими кусочками, спокойно и без спешки.
"Откусила отбивную... проглотила... вызываю скорую и уезжаю в Алуксне... мне грустно. И другим праздник испортила," - рассказала женщина.
Эти праздники также оказались необычно богатыми на инфаркты. Врачи не могут этого объяснить. Кроме того, было много пациентов в состоянии алкогольного опьянения.
"Пожилая бабушка, у которой небольшая доза алкоголя вызвала состояние, похожее на инсульт. Затем молодые люди, употребляющие несколько дней подряд. Мы пытаемся справиться с этим", - сказал руководитель клиники неотложной медицины RAKUS Алексей Вишняков.
"И просто случаи употребления алкоголя до потери сознания. Различные травмы. Из региона поступил пациент с травмой кисти, работавший с дисковой пилой. Ночью наши микрохирурги провели операцию", - добавил медик.
Врачи говорят, что у них так много работы из-за календаря, в котором столько выходных. Кабинеты семейных врачей закрыты. Их пациенты выстраиваются в длинные очереди в приемные отделения.
"В понедельник у нас было 225 пациентов, из которых 130 пришли сами! В том числе с вирусными инфекциями. И в стране началась эпидемия гриппа. Количество таких пациентов действительно растет," - отметил Вишняков.
"До сих пор у нас было в среднем десять пациентов в день, а сейчас уже 30, и этих пациентов нужно изолировать. Пока мы диагностируем возбудителя, они находятся здесь," - объяснил руководитель клиники неотложной медицины RAKUS.
"Превалирует грипп типа А. И количество таких пациентов увеличивается. К нам поступают уже с осложнениями - пневмонией или интоксикацией. Чаще всего это опасно для пациентов с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, непривитых и беременных женщин", - поделился специалист.
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