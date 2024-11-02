На линии Скулте полностью восстановлено движение поездов, нарушенное из-за шторма

Вечером 1 ноября поезда на участке Дубулты-Слока ходили по одному пути, а некоторые рейсы были отменены из-за того, что на воздушную контактную линию упал столб освещения. Сотрудники LDz незамедлительно выехали на место происшествия, чтобы провести работы по очистке, восстановлению контактных линий и устранению дефектов. Работы на участке Дубулты-Слока были завершены в течение нескольких часов.

На участке Вецаки-Скулте движение поездов было приостановлено вечером 1 ноября из-за деревьев, упавших на железнодорожные пути и линии электропередачи. Поезда из Риги в Скулте могли ходить только до остановки в Зиемельблазме, откуда пассажиров в Скулте доставляли автобусы перевозчика Vivi. Сотрудники LDz регулировали движение на переездах. Движение на участке Зиемельблазма - Саулкрасты было восстановлено в полночь.

Ремонтные работы на участке Саулкрасты-Скулте продолжались в течение ночи и первой половины дня в субботу. С утра на участке Рига-Саулкрасты было организовано движение поездов, а на участке Саулкрасты-Скулте пассажиров перевозили автобусы Vivi.

Несмотря на сильные порывы ветра, более 50 сотрудников LDz работали на участке протяженностью почти 250 метров, убрав более 30 упавших деревьев, восстановив поврежденные воздушные контактные линии, линии электропередачи и их элементы, и сделав все возможное для скорейшего восстановления движения поездов.

Работы по устранению последствий урагана осложнялись не только продолжающимися сильными порывами ветра, которые ломали молодые деревья и мешали работе сотрудников LDz, но и тем, что на участке остался электропоезд, который пришлось вытаскивать с участка, чтобы начать работы. Из Риги в Саулкрасты отправился локомотив Vivi, который вытащил электропоезд и расчистил участок, чтобы на него могли заехать дрезины LDz.

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