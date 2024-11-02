Фото и видео Во время бури повредило вольеры приюта для животных Ulubele

Благодаря усилиям сотрудников и волонтеров на данный момент расчищен коридор для ухода за животными и установлены временные ограждения.

Приют сообщает, что никто из людей и животных не пострадал, но инцидент вызвал "сильный стресс и испуг".

Ulubele - это приют для животных, основанный в 2005 году. В приюте содержится более 500 животных.

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