Упавшая во время бури сосна повредила два ограждения в вольерах приюта для животных Ulubele, сообщает приют.
Фото и видео ⟩ Во время бури повредило вольеры приюта для животных Ulubele
Благодаря усилиям сотрудников и волонтеров на данный момент расчищен коридор для ухода за животными и установлены временные ограждения.
Приют сообщает, что никто из людей и животных не пострадал, но инцидент вызвал "сильный стресс и испуг".
Paldies🙏🐾❤️ pic.twitter.com/z6o8v4TzT8— Ulubele (@Ulubele) November 2, 2024
Ulubele - это приют для животных, основанный в 2005 году. В приюте содержится более 500 животных.
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