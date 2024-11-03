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"Я стучала в окно и кричала": жительница Эстонии спасла от смерти целую семью

Перевод: София Солдатенко
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Шестилетний Вессе, девятилетняя Матильда и четырехлетняя Хеле вместе со своей собакой Сниффом. На заднем плане их родители - Дейви и Михкель Киви.
Шестилетний Вессе, девятилетняя Матильда и четырехлетняя Хеле вместе со своей собакой Сниффом. На заднем плане их родители - Дейви и Михкель Киви. Фото: Mati Määrits

О вспышках и пламени, которое вырывается из-под крыши жилого дома в деревне Тсоору, в Центр тревоги поступило сообщение в 3:29 ночи. Звонившей была Анника Тамм, которой из-за работы по будням приходится вставать в полчетвертого утра, сообщает Rus.Postimees.

По словам Тамм, которая работает пекарем, в этот раз она проснулась на 15 минут раньше обычного, после чего уже не стала ждать, когда зазвонит будильник, и встала.

"Поскольку стекло машины покрылось льдом, я решила прогреть автомобиль и тогда увидела вспышки на другом берегу озера. Сначала я подумала, что это может быть гроза", - рассказала она.

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