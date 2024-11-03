В свою очередь 29 октября помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель аппарата украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе двухчасовой встречи в Вашингтоне обсудили планы администрации Джо Байдена по ускорению поставок артиллерийских систем, бронетехники и средств ПВО в Украину до конца этого года.

"Российские оккупанты продвигаются вперед, используя маленькие сухопутные подразделения"

Военные силы США утверждают, что Москва, продвигаясь вперед на востоке Украины, полагается на маленькие сухопутные подразделения, так как украинские дроны уничтожили большое число российской бронетехники.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, с начала войны Россия потеряла 600 000 солдат убитыми или ранеными. В то же время, по данным NYT, число украинских военных, погибших в бою, составляет около 57 000 человек, что вдвое меньше, чем у российской стороны.

Блинкен: около 8000 северокорейских солдат были переброшены к российско-украинской границе

Ранее, 31 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 8000 северокорейских военнослужащих прибыли на российско-украинскую границу и готовятся принять участие в боевых действиях "в ближайшие дни".

По словам Блинкена, российские вооруженные силы обучают северокорейских солдат использованию артиллерийского оружия и беспилотников, а также "основным пехотным операциям, включая расчистку траншей, что свидетельствует о полной готовности использовать эти силы в операциях на передовой".

По оценкам Вашингтона, всего на территории России находится около 10 000 северокорейских военнослужащих.

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