Спецподразделение пограничной охраны приглашает потенциальных бойцов

Как сообщалось, сотрудников ищут также антитеррористическое подразделение Государственной полиции "Омега" и подразделение специального назначения Национальных вооруженных сил, публично размещая объявления на своих сайтах или в социальных сетях. Служба государственной безопасности также искала телохранителей, Бюро по защите Сатверсме - разведчиков, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - оперативников.

Заявки на отбор для поступления в "Сигму" можно подавать 21 января 2025 года на электронный адрес sigma29@rs.gov.lv.

Потенциальные рекруты должны иметь латвийское гражданство, высший уровень знания государственного языка, здоровье и психологические качества, соответствующие требованиям Министерства внутренних дел, а также среднее или высшее образование. Предельный возраст кандидатов - до 30 лет, но если кандидат служит в Национальных вооруженных силах или в подразделениях Министерства внутренних дел, то предельный возраст - до 35 лет. Кандидаты будут проходить несколько тестов на физическую подготовку.

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