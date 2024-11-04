Я читаю курс, посвященный президентским выборам, в Чикагском университете, и похожий вопрос мне часто задают друзья, причем как правых взглядов, так и левых. Республиканцы, с которыми я вырос в западном Канзасе, недоумевают, почему Дональд Трамп не лидирует в опросах с большим отрывом, а демократы, окружающие мне в Чикаго, удивляются, как это вообще возможно, что Камала Харрис не вырвалась далеко вперед в этой гонке.