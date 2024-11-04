Я читаю курс, посвященный президентским выборам, в Чикагском университете, и похожий вопрос мне часто задают друзья, причем как правых взглядов, так и левых. Республиканцы, с которыми я вырос в западном Канзасе, недоумевают, почему Дональд Трамп не лидирует в опросах с большим отрывом, а демократы, окружающие мне в Чикаго, удивляются, как это вообще возможно, что Камала Харрис не вырвалась далеко вперед в этой гонке.
Харрис не вырвалась далеко вперед в предвыборной кампании 2024 года. Трудности, с которыми она сталкивается в борьбе за лидерство, прекрасно объясняются нормальными закономерностями президентских выборов в США.
Трамп, со своей стороны, сумел - в беспрецедентной степени - сосредоточить выборы на собственной персоне, восторгая многих избирателей и ужасая множество других. Сопротивление Трампу остается стабильно высоким: начиная с 2016 года, рейтинг неодобрения его деятельности превышает рейтинг одобрения.