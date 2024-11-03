В Беларуси в колонии строго режима скончался 22-летний политзаключенный Дмитрий Шлетгауэр, сообщил в начале ноября белорусский правозащитный центр "Весна".
В белорусской колонии строгого режима умер 22-летний политзаключенный
По предварительной информации, Шлетгауэр умер 11 октября, проведя в тюрьме неполный месяц.
Точная причина его смерти неизвестна.
Летом он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж" и "содействие экстремистской деятельности".
Шлетгауэр - гражданин России, вид на жительство в Беларуси он получил в 2018 году.
До задержания он работал на полимерном заводе.
Шлетгауэр уже седьмой диссидент, который умер в тюрьме после того, как в Минске в 2020 году начались суровые и масштабные репрессии против оппозиции.
По подсчетам правозащитников, в Беларуси сейчас около 1300 политзаключенных, многие из них лишены надлежащей медицинской помощи и возможности связаться со своими семьями.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала провести независимое расследование смерти Шлетгауэра.
После исторического обмена заключенными между Западом и Россией, Тихановская призвала найти возможность освободить и белорусских политзаключенных.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в последнее время нескольких политзаключенных помиловал.
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