Стороны обсуждают отказ от взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, обмен пленными, возобновление торговли зерном и возвращение украинских детей, а также дальнейшую судьбу аннексированного Крыма.

Встречи проходили в Киеве, Давосе, Копенгагене, Джедде и других городах. В них приняли участие представители стран "Большой семерки" и Китая.

По словам источников издания, вопрос о возможных мирных переговорах между двумя странами практически решен, и Москва и Киев обсуждают формат, место и дату проведения такого диалога.

На этой неделе информированные источники газеты Financial Times (FT) сообщили, что Украина и Россия при посредничестве Катара возобновили переговоры о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры. По словам высокопоставленных украинских чиновников, Киев хочет вернуться к соглашению, которое было почти достигнуто до вторжения украинской армии в Курскую область. Они отметили, что Москва и Киев уже снизили интенсивность атак на объекты энергетической инфраструктуры как в России, так и в Украине в последние недели, что стало результатом соглашения между спецслужбами двух стран.