Майрис Бриедис начал в школах "витаминную кампанию", придуманную им самим

Бывший боксер считает, что существующие в магазинах продукты питания не содержат необходимых организму питательных веществ, поскольку импортируются из других стран. Поэтому необходимы синтетические витамины. "Эти дети, вероятно, также будут чувствовать себя совершенно иначе в эмоциональном плане", - уверен он.

Майрис Бриедис покупал свои витамины в компании pharm&med. Один из владельцев - гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии, но другие владельцы хотели бы расторгнуть отношения с ним.

Государство уже частично компенсирует витамин D для детей до двух лет (если это рецептурный препарат), но это не означает, что всем можно распространять и употреблять любые пищевые добавки. Так же, как и приходить в школу с такими идеями.

"Ну, во-первых, если кто-то делает что-то подобное, это создает прецедент. И тогда у меня возникает вопрос ко всем родителям и к обществу: готовы ли мы открыть двери учебных заведений для любого, кто попытается рассказать нам о витаминах или о чем-то еще?" - риторически спрашивает глава комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.

Еще больше вопросов возникает, когда в школу приходит бывший и, скорее всего, будущий политик. Касательно этого высказывают подозрения родители, узнавшие о проекте Бриедиса. "Родители не хотели связываться с этим человеком. Были даже мнения, что эта бесплатная раздача витаминов - просто пиар-ход, связанный с муниципальными выборами в следующем году", - рассказал программе один из родителей.

Говоря о своей политической деятельности, Бриедис сказал, что не планировал участвовать в муниципальных выборах в качестве кандидата от партии "Латвия на первом месте", возглавляемой Айнаром Шлесерсом. Однако он не исключил такой возможности.

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