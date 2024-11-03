Бывший боксер Майрис Бриедис начал кампанию, обратившись к родителям в социальных сетях и предложив бесплатные витамины для детей в учебных заведениях. Как сообщает программа Латвийского телевидения De Facto, эту практику критикует Министерство здравоохранения и ставят под сомнение эксперты в области образования.
Майрис Бриедис начал в школах "витаминную кампанию", придуманную им самим
О своем намерении распространять в школах пищевые добавки Майрис Бриедис объявил в социальных сетях. Он пригласил откликнуться родителей и учителей. Однако что это за проект, каковы условия, привлечены ли медицинские работники, подробно не объяснялось.
Родители из начальной школы Иецавы проявили интерес к инициативе Бриедиса, но руководство школы отказалось участвовать в проекте. "Когда информация дошла до администрации, мы стали думать и смотреть, что это за проект. Никакого проекта на самом деле нет, если человек сам от себя что-то предлагает. И когда стало известно, что это какие-то пищевые добавки, а употребление пищевых добавок вообще - дело медиков, мы, конечно, сразу сказали нет", - сообщила программе директор Иецавской начальной школы Айя Семенова.
В Риге руководство одного из детских садов оказалось восприимчивым и пригласило Бриедиса представить свою идею родителям. Один из родителей на условиях анонимности рассказал De Facto, что, похоже, идея у многих не вызвала одобрения: "Не было ясности по поводу реализации проекта. И не было никаких мнений от врачей или диетологов о том, как следует принимать витамины, если вообще следует, таким маленьким детям".
В данном случае Бриедис отправил письмо с общим описанием своей инициативы. Детям предлагается три-четыре месяца принимать определенные препараты с витамином D и рыбьим жиром. Бриедис подписался как руководитель программы "Здоровое поколение для успешного будущего". Ни Министерство здравоохранения, ни подведомственные ему учреждения не знают о такой программе и не поддерживают ее.
"Министерство не продвигает меры по укреплению здоровья или профилактике, связанные с использованием пищевых добавок или аналогичных веществ. Основой здоровья является здоровое питание, отказ от вредных привычек, достаточная физическая активность", - говорится в письменном ответе отдела коммуникации Министерства здравоохранения.
Министерство здравоохранения также не поддерживает "любое распространение "из рук в руки" веществ, влияющих на здоровье. О любом использовании веществ, влияющих на здоровье, необходимо проконсультироваться с врачом и сообщить родителям. Существует вероятность того, что эти вещества могут быть неподходящими или ненужными для детей, поэтому важно действовать ответственно и следовать принципам безопасности".
"Получается очень просто: сейчас я хочу использовать, сейчас не хочу - то или это. Ну, это неприемлемо. Вам нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом в зависимости от состояния вашего ребенка", - говорит Ивета Дзивите-Кришане, детский эндокринолог и главный врач Клиники детских болезней Детской больницы.
Заведующая детским садом рассказала, что разрешила Майрису Бриедису рекламировать витамины только потому, что он является родителем одного из воспитанников: "Да, Майрис попросил о возможности встретиться с родителями и прорекламировать свой витаминный проект, если его можно так назвать".
Учебное заведение - это не то место, куда может прийти любой человек, даже родитель ребенка, и агитировать за то, что выгодно ему, считает глава комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина. По ее мнению, этим нужно заниматься вне школы. "Снимаем помещения и рассказываем. Но [нельзя] использовать свои преимущества - если там учатся мои дети, то я буду рассказывать своим детям. Конкуренция, свободный рынок, все остальное... Да много чего, не только вопросы безопасности детей".
Представитель Государственной службы качества образования Максим Платонов отмечает: решение о том, кого пускать в школу, а кого нет, должно с ответственностью принимать руководство учебного заведения. Причем согласуя его с родителями.
"Смогут ли родители также критически оценить подобную информацию и не заподозрят ли они что-то вплоть до возможной аллергии. Действительно ли им нужен этот витамин или они принимают его просто потому, что он бесплатный", - говорит Платонов.
Однако в школе в поселке Бломе эксперимент начали 28 учеников - с шестого по девятый класс. Директор школы за комментариями попросила обратиться к учителю физкультуры Элвису Марксу, который обосновал свою готовность участвовать в эксперименте тем, что "дети в наше время болеют" и "не хватает витаминов".
Академия спорта отказалась консультировать Бриедиса по этому вопросу. Он нашел других советников. Они посоветовали ему заполнять анкеты как в начале приема добавок, так и через три-четыре месяца после его окончания.
Бывший боксер считает, что существующие в магазинах продукты питания не содержат необходимых организму питательных веществ, поскольку импортируются из других стран. Поэтому необходимы синтетические витамины. "Эти дети, вероятно, также будут чувствовать себя совершенно иначе в эмоциональном плане", - уверен он.
Майрис Бриедис покупал свои витамины в компании pharm&med. Один из владельцев - гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии, но другие владельцы хотели бы расторгнуть отношения с ним.
Государство уже частично компенсирует витамин D для детей до двух лет (если это рецептурный препарат), но это не означает, что всем можно распространять и употреблять любые пищевые добавки. Так же, как и приходить в школу с такими идеями.
"Ну, во-первых, если кто-то делает что-то подобное, это создает прецедент. И тогда у меня возникает вопрос ко всем родителям и к обществу: готовы ли мы открыть двери учебных заведений для любого, кто попытается рассказать нам о витаминах или о чем-то еще?" - риторически спрашивает глава комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.
Еще больше вопросов возникает, когда в школу приходит бывший и, скорее всего, будущий политик. Касательно этого высказывают подозрения родители, узнавшие о проекте Бриедиса. "Родители не хотели связываться с этим человеком. Были даже мнения, что эта бесплатная раздача витаминов - просто пиар-ход, связанный с муниципальными выборами в следующем году", - рассказал программе один из родителей.
Говоря о своей политической деятельности, Бриедис сказал, что не планировал участвовать в муниципальных выборах в качестве кандидата от партии "Латвия на первом месте", возглавляемой Айнаром Шлесерсом. Однако он не исключил такой возможности.
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