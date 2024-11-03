ФОТО Королевская пара Испании вынуждена прервать визит в затопленный регион из-за гнева местных жителей

В городе Пайпорта в регионе Валенсия разгневанные жители встретили королевскую делегацию, в которую также входили премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Валенсии Карлос Масон, бросая в них грязь и выкрикивая оскорбления.

"Убийцы!" - кричали собравшиеся.

"Масон, в отставку!" - возмущенно кричали другие.

"Сколько людей погибло? Уходи!" - раздавались гневные выкрики из толпы.

После посещения Пайпорты королевская пара должна была отправиться в Чиву, еще один город, сильно пострадавший от наводнений.

По официальным данным, в результате наводнений в Испании погибли по меньшей мере 214 человек.

Фото: Наводнения в Испании

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