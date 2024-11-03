Визит короля Испании Фелипе VI и королевы Летисии в регион, пострадавший от разрушительных наводнений, прервался в воскресенье, 3 ноября, после столкновения с возмущенными местными жителями на первой же остановке. Об этом сообщает государственное телевидение Испании.
ФОТО ⟩ Королевская пара Испании вынуждена прервать визит в затопленный регион из-за гнева местных жителей
В городе Пайпорта в регионе Валенсия разгневанные жители встретили королевскую делегацию, в которую также входили премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Валенсии Карлос Масон, бросая в них грязь и выкрикивая оскорбления.
"Убийцы!" - кричали собравшиеся.
"Масон, в отставку!" - возмущенно кричали другие.
"Сколько людей погибло? Уходи!" - раздавались гневные выкрики из толпы.
После посещения Пайпорты королевская пара должна была отправиться в Чиву, еще один город, сильно пострадавший от наводнений.
По официальным данным, в результате наводнений в Испании погибли по меньшей мере 214 человек.
Фото: Наводнения в Испании
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!