CNN: Итоги выборов в США не подтолкнут Путина к переговорам с Киевом

Результаты президентских выборов в США не повлияют на позицию президента России Владимира Путина по войне РФ против Украины. Об этом эксперт по внешней политике РФ и сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм заявил американскому телеканалу CNN. Выдержки из беседы CNN приводит в воскресенье, 3 ноября. У Кремля сейчас "нет причин переосмысливать то, чем он занимается в Украине", - отметил политолог.

"Что, как считает [Трамп], он может сделать, и каким влиянием он обладает, на данный момент не ясно - и я не думаю, что это (переговоры по Украине. - Ред.) - быстрый процесс", - пояснил Грэм. Дональд Трамп, занимавший пост главы Белого дома с января 2017 года по январь 2021-го, вновь баллотируется на должность президента от Республиканской партии.

Кто бы ни стал главой государства в США, Кремль попытается использовать в своих интересах то, что он считает дисфункциями политической системы Соединенных Штатов, а также "трещины в единстве Запада", указал эксперт.