Фото и видео В Индонезии в результате извержения вулкана погибли девять человек

Он предположил, что число жертв может возрасти.

Извержение вызвало панику у жителей окрестных деревень, многие пытались бежать из дома, когда пепел и камни скатывались вниз по вулкану. Из-за извержения сгорело несколько зданий, в том числе католический монашеский монастырь.

Государственное агентство по надзору за ситуацией с вулканами в понедельник повысило до самого высокого уровня статус тревоги и более чем удвоило запретную зону до радиуса семи километров из-за участившихся после полуночи извержений, продолжавшихся с четверга.

Власти Индонезии установили чрезвычайное положение до 31 декабря в районах, пострадавших от извержения.

27 октября извергался один из самых активных вулканов Индонезии - Марапи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!