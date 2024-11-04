В результате извержения вулкана Левотоби на острове Флорес, в Индонезии, утром 4 ноября погибли не менее девяти человек, сообщил глава местной службы спасения Ави Мангота Халан.
Фото и видео ⟩ В Индонезии в результате извержения вулкана погибли девять человек
Он предположил, что число жертв может возрасти.
Извержение вызвало панику у жителей окрестных деревень, многие пытались бежать из дома, когда пепел и камни скатывались вниз по вулкану. Из-за извержения сгорело несколько зданий, в том числе католический монашеский монастырь.
Государственное агентство по надзору за ситуацией с вулканами в понедельник повысило до самого высокого уровня статус тревоги и более чем удвоило запретную зону до радиуса семи километров из-за участившихся после полуночи извержений, продолжавшихся с четверга.
Власти Индонезии установили чрезвычайное положение до 31 декабря в районах, пострадавших от извержения.
27 октября извергался один из самых активных вулканов Индонезии - Марапи.
Indonesia raises volcano alert level to 'beware' following fatal Mt Lewotobi Laki-laki eruption.— BERNAMA TV 🇲🇾 (@BernamaTV) November 4, 2024
Credit Video : BNPB#volcano#mountlewotobilakilaki#gunungberapi#gununglewotobilakilaki#bnpb#indonesia#digitalbernamatv pic.twitter.com/VpHRdjuepK
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