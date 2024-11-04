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Россия нанесла авиаудар по Харькову - ранены 14 человек (1)

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Результат удара по Харькову
Результат удара по Харькову Фото: AFP/SCANPIX

В воскресенье вечером Россия запустила в Харьков две управляемые авиабомбы, одна из которых попала в супермаркет в Шевченковском районе, ранив 14 человек.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харькове сообщило в Telegram, что удар одной из бомб пришелся на жилой район в Шевченковском районе, повредив многоквартирные здания, автомобили, здание супермаркета и другое коммерческое имущество.

Полиция Харьковского округа сообщила, что в результате удара России ранены 14 человек, четверо из которых - полицейские.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар российской управляемой авиабомбы затронул территорию у рынка в Холодногорском районе. Несмотря на то, что в районе у зданий выбиты оконные стекла, информации о пострадавших не поступало.

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