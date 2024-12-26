Euronews: Cамолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ракетой

Как сообщили источники, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время "воздушной активности беспилотника" над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

По данным Euronews, экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, после чего он получил распоряжение лететь через Каспийское море в направлении Актау. Навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

Как уже сообщалось, что самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший 25 декабря по маршруту Баку - Грозный, по неизвестным причинам запросил экстренную посадку в аэропорту Актау в Казахстане, но в итоге потерпел там крушение. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, а остальные выжили. Среди погибших - семь россиян.

Изначально выдвигались версии о том, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту.

После авиакатастрофы в Актау появились видеозаписи с повреждениями самолета Azerbaijan Airlines. На обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Известно, что в зоне посадки самолета действовали российские силы ПВО, которые отражали атаку украинских дронов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!