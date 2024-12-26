Первое ДТП с погибшим на праздничных выходных: парень насмерть сбил женщину-пешехода

Так, в 21 час в Мерсрагской волости Талсинского края на дороге Тукумс - Мерсрагс - Колка молодой человек 2004 года рождения на автомобиле сбил женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части без отражающих элементов. Женщина погибла на месте происшествия.

Как отмечает Государственная полиция, до сих пор на праздничных выходных удавалось избегать дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, но этот случай стал первым ДТП с погибшим.

В среду аварии с более тяжелыми последствиями были зарегистрированы в Латгале - там в пяти авариях пострадали восемь человек. Еще по одному человеку пострадали в Рижском регионе и в Курземе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция в среду задержала 20 водителей.

В свою очередь за превышение скорости был оформлен 171 протокол: в Рижском регионе были наказаны 32 водителя, в Латгале - 48, в Земгале - 46, в Видземе - 29, а в Курземе - 16 водителей.

В целом полиция 25 декабря оформила 446 протоколов за нарушение правил дорожного движения.

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