"Единственное, что было сделано за три года - в центре установлен подержанный общественный туалет", - оценивает работу самоуправления Цесисского края в Лигатне после краевой реформы гид Лигатне Эдгар Винькелис. Закрыт информационный центр туризма Лигатне, а публичная баня с более чем столетней историей сдана в аренду на 20 лет. Самоуправление Цесисского края в Лигатне выставило на аукцион и несколько других объектов муниципальной собственности.