"Единственное, что было сделано за три года - в центре установлен подержанный общественный туалет", - оценивает работу самоуправления Цесисского края в Лигатне после краевой реформы гид Лигатне Эдгар Винькелис. Закрыт информационный центр туризма Лигатне, а публичная баня с более чем столетней историей сдана в аренду на 20 лет. Самоуправление Цесисского края в Лигатне выставило на аукцион и несколько других объектов муниципальной собственности.
В 2011 году, когда Лигатне было признано лучшим туристическим направлением Европы, число туристов в поселке бумажной фабрики и на природных тропах увеличилось в четыре раза. С тех пор интерес туристов к Лигатне только вырос.
Туристический информационный центр в центре городка в обновленном здании - бывшей сторожке фабрики - работал более 10 лет. Сейчас он закрыт.