При этом общая сумма неоплаченных счетов в три раза больше. Денег на это в бюджете Минздрава не было, и если бы они не нашлись, Латвии были бы начислены штрафные проценты в размере более 350 тысяч евро, сообщила программа Латвийского телевидения De Facto.

Согласно решению консилиума врачей, в прошлом году за пределами Латвии лечился 31 ребенок, в этом году - 27 детей. Это всегда пациенты с редкими заболеваниями, и это услуги, которых нет в Латвии или которые нет смысла развивать здесь, учитывая спрос.

В сентябре Латвия не оплатила счета других стран за лечение на сумму 32 миллиона евро, треть из которых должна быть оплачена в этом году. Пятая часть этой суммы (6,62 миллиона евро) - это уже упомянутая плановая помощь.

Еще 39% (12,66 миллиона евро) составляют услуги неотложной помощи, оказываемые жителям Латвии в других странах Европы. С другой стороны, 40% (12,82 млн) нужно заплатить за медицинские услуги для тех, кто задекларировал место жительства в другой европейской стране.

Как свидетельствует представленный правительству документ, наибольшая общая сумма счетов получена из Германии (10,4 миллиона евро), за которой следуют Литва (5,23 млн евро), Великобритания (4,95 млн евро), Швеция (1,83 млн евро), Франция (1,51 млн евро), Ирландия (1,2 млн евро) и Испания (1 млн евро).

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