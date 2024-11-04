По делу о служебном подлоге обвиняют и экс-главу VALIC, бригадного генерала Копейку

Не называя имен, в прокуратуре подтвердили, что два должностных лица, в том числе руководитель учреждения, в группе лиц по предварительному сговору подделали и использовали служебный доклад с целью списать недостающие товары и ввести информацию об этом в систему учета.

В начале пандемии Covid-19, в конце мая 2020 года, США пожертвовали Латвии 13 500 евро на приобретение средств дезинфекции и одноразовых перчаток для обеспечения сдачи централизованных экзаменов в латвийских школах. Средства были закуплены, и их доставку в школы обеспечивали Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с самоуправлениями. Вначале пожертвование было оформлено на балансе тогдашнего Государственного оборонного центра военных объектов и закупок, который позже был реорганизован в VALIC. После реорганизации дезинфицирующие средства и перчатки, давно развезенные по школам, были переданы под отчетность VALIC. Поэтому не исключено, что уголовный процесс возбужден по факту неправильного списания имущества.