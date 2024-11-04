Главное за 4 ноября Смертельная авария на Лиепайском шоссе, в Риге закрывают мост и латвийский школьник учится в Индии

Я читаю курс, посвященный президентским выборам, в Чикагском университете, и похожий вопрос мне часто задают друзья, причем как правых взглядов, так и левых. Республиканцы, с которыми я вырос в западном Канзасе, недоумевают, почему Дональд Трамп не лидирует в опросах с большим отрывом, а демократы, окружающие мне в Чикаго, удивляются, как это вообще возможно, что Камала Харрис не вырвалась далеко вперед в этой гонке.

В воскресенье вечером Россия запустила на Харьков две управляемые авиабомбы, одна из которых попала в супермаркет в Шевченковском районе, ранив 14 человек.

Интересное чтиво:

В Латвии набирает обороты тревожное явление - на интернет-форумах обсуждают интимные фотографии латвийских женщин. Особый интерес вызывают снимки известных персон, которые часто фигурируют на платформах вроде OnlyFans. Однако опубликованные там материалы все чаще утекают в сомнительные уголки интернета, где начинаются неэтичные обсуждения и откровенные оценки женских тел. Так что же происходит на форумах?

"Если в пирожном есть хотя бы один низкокалорийный ингредиент, то оно сразу считается полезным и калории не суммируются", - постулирует моя коллега. В этом пирожном действительно есть такой ингредиент! Оно содержит всего 27 калорий! Сам брауни сочный, вкусный и опасный, потому что одного кусочка недостаточно.

С лидером рок-группы Coldplay Крисом Мартином на концерте в Мельбурне (Австралия) случился конфуз - музыкант провалился под сцену прямо во время выступления.

С 15 по 18 ноября каждый вечер с 17:00 до 23:00 на улицах Риги будет проходить фестиваль Staro Rīga, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

1 ноября в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера спектакля Сергея Голомазова "Тартюф" по пьесе Мольера. Это история о некоем Тартюфе, сумевшем без всякой магии подчинить себе разум другого, в результате чего попавший под его влияние человек совершает поступки не только нехарактерные, но и абсурдные - достойные фарса. В шестой дискуссии на платформе "Без точки над i" планируется рассмотреть "тартюфов" наших дней.

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