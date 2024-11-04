В уходящий рабочий день произошло много важных событий - будет закрыто движение по мосту через железную дорогу, серьезная авария на Лиепайском шоссе, а школьник из Иманты учится по обмену в школе в Индии. Об этих и других новостях понедельника, 4 ноября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 4 ноября ⟩ Смертельная авария на Лиепайском шоссе, в Риге закрывают мост и латвийский школьник учится в Индии
Новости Латвии:
В ближайший месяц в Риге полностью закроют автомобильное движение по мосту через железную дорогу на улице Алтонавас, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Вечером в понедельник, 4 ноября, на Лиепайском шоссе (А9) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщил канал Sadursme, собирающий информацию очевидцев.
В жизни могут возникнуть ситуации, когда необходимо перевести или получить перевод крупной суммы денег от родственника или знакомого. Но, если в течение календарного года перевести супругу или знакомому более 1425 евро и он не сможет доказать, что деньги были использованы по назначению, то можно получить сообщение от Службы государственных доходов (VID). Портал tv3.lv объясняет, в каких случаях не стоит беспокоиться о сделках, а когда следует не только декларировать доходы, но и заплатить государству подоходный налог с населения (IIN).
Теперь каждое утро для латвийского школьника Сергея начинается не с привычного вида на ряды многоэтажных домов в его родной Иманте, а с яркого солнечного света и какофонии непривычных звуков, доносящихся с улицы. Сергей отправился учиться по обмену в школу в Индии. О том, как это стало возможно и как ему живется в новой стране, TVNET+ рассказали сам Сергей и его отец Вадим.
Как сообщает Латвийское Радио, в 2025 году поддержку ипотечных заемщиков вряд ли продлят. Впрочем, дискуссии по этому вопросу еще пройдут в комиссии Сейма по народному хозяйству, где рассмотрят предложение оппозиционного депутата о продолжении поддержки еще на полгода, пишет Rus.LSM.
После того как Анна Жабицка написала в социальной сети X о том, как ее сестра каждый день сталкивается с агрессией и угрозами соседа-алкоголика, она поняла, что таких случаев много. Версию событий женщина рассказала Apollo.lv.
Недавно я остановился на заправке проверить давление в колесах машины. Когда вышел из машины, довольно близко к моим дверям на абсолютно пустой стоянке подъехала машина. Мимо спокойно могли проехать еще три машины, но этот водитель, не знаю почему, выбрал довольно необычную траекторию движения. В то же время он по-прежнему был по меньшей мере в метре от моих открытых дверей.
За рубежом:
Предложения были переданы Киеву на переговорах в Беларуси в марте 2022 года. В обмен на прекращение огня Москва требовала от Киева сократить армию, отменить санкции и признать Крым частью РФ.
Во вторник, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы, на которых действующий вице-президент демократ Камала Харрис будет бороться с кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.
Во втором туре выборов в Молдове действующая глава государства Майя Санду предварительно получает 55,2% голосов, побеждая представителя пророссийской партии Александра Стояногло.
Я читаю курс, посвященный президентским выборам, в Чикагском университете, и похожий вопрос мне часто задают друзья, причем как правых взглядов, так и левых. Республиканцы, с которыми я вырос в западном Канзасе, недоумевают, почему Дональд Трамп не лидирует в опросах с большим отрывом, а демократы, окружающие мне в Чикаго, удивляются, как это вообще возможно, что Камала Харрис не вырвалась далеко вперед в этой гонке.
В воскресенье вечером Россия запустила на Харьков две управляемые авиабомбы, одна из которых попала в супермаркет в Шевченковском районе, ранив 14 человек.
Интересное чтиво:
В Латвии набирает обороты тревожное явление - на интернет-форумах обсуждают интимные фотографии латвийских женщин. Особый интерес вызывают снимки известных персон, которые часто фигурируют на платформах вроде OnlyFans. Однако опубликованные там материалы все чаще утекают в сомнительные уголки интернета, где начинаются неэтичные обсуждения и откровенные оценки женских тел. Так что же происходит на форумах?
"Если в пирожном есть хотя бы один низкокалорийный ингредиент, то оно сразу считается полезным и калории не суммируются", - постулирует моя коллега. В этом пирожном действительно есть такой ингредиент! Оно содержит всего 27 калорий! Сам брауни сочный, вкусный и опасный, потому что одного кусочка недостаточно.
С лидером рок-группы Coldplay Крисом Мартином на концерте в Мельбурне (Австралия) случился конфуз - музыкант провалился под сцену прямо во время выступления.
С 15 по 18 ноября каждый вечер с 17:00 до 23:00 на улицах Риги будет проходить фестиваль Staro Rīga, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
1 ноября в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера спектакля Сергея Голомазова "Тартюф" по пьесе Мольера. Это история о некоем Тартюфе, сумевшем без всякой магии подчинить себе разум другого, в результате чего попавший под его влияние человек совершает поступки не только нехарактерные, но и абсурдные - достойные фарса. В шестой дискуссии на платформе "Без точки над i" планируется рассмотреть "тартюфов" наших дней.
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