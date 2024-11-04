ФОТО В матче памяти Сергея Жолтока было заброшено 15 шайб

Джения Чагина, мама Сергея Жолтока, лично присутствовала на хоккейном матче и произвела торжественное вбрасывание.

Матч памяти Жолтока завершился со счетом 9:6 в пользу "Риги-2000"/сборной Латвии.

В составе победителей пять шайб забросил Микелис Редлихс, еще по голу забили Гиртс Анкипанс, Артис Аболс, Андрей Игнатович и Кришьянис Редлихс.

В составе команды друзей детства и одноклубников Жолтока отличились Александр Галкин, Дмитрий Искров, Сергей Анкудинов, Петр Остошов, Александр Анкудинов и Петр Шибаев.

Фото: Latvijas Hokeja federācija (LHF)

Фото: Latvijas Hokeja federācija (LHF)

После игры все участники матча отправились к месту упокоения Сергея Жолтока, возложили цветы и почтили память выдающегося латвийского хоккеиста.

"Этой игрой мы хотим вспомнить и почтить светлую память Сергея", - сказал Виестурс Козиолс, вице-президент Латвийской федерации хоккея (LHF). "Жолток навсегда останется в нашей памяти как отличный хоккеист, патриот Латвии, сильная личность и прекрасный семьянин".

Жолток был одним из самых ярких нападающих латвийского хоккея времен независимости и одним из первых латвийских игроков в Национальной хоккейной лиге. Он провел за сборную 42 матча, забил 29 голов и сделал 21 результативную передачу. В составе сборной Латвии по хоккею Жолток участвовал в шести чемпионатах мира.

3 ноября 2004 года во время матча команды "Рига-2000" в Минске у 31-летнего хоккеиста остановилось сердце.

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