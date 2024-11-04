Пн, 4.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

ВИДЕО Лидер Coldplay во время выступления провалился под сцену

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video/@IncrediblyBozza/"X"

С лидером рок-группы Coldplay Крисом Мартином на концерте в Мельбурне (Австралия) случился конфуз - музыкант провалился под сцену прямо во время выступления.

Солист коллектива в перерыве между песнями решил пообщаться с фанами. Музыкант не обратил внимания на люк, когда шел по сцене назад не оглядываясь. Однако 47-летний певец не растерялся: он быстро выбрался из люка и продолжил концерт, пошутив, что падение было незапланированным. 

Музыканту повезло, что под сценой находились члены команды, вовремя подхватившие его во время падения.

"Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня", - произнес после падения музыкант.

Затем лидер Coldplay продолжил концерт, ставший четвертым и последним выступлением группы в австралийском городе Мельбурн в рамках мирового турне Music of the Spheres.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх