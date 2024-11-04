До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Любовь жила с мужем, двумя детьми и собаками в ныне опустошенном и оккупированном украинском городе Мариуполе. В результате Любовь с семьей обосновалась в Латвии. К сожалению, во время поездки из Варшавы в Ригу с ней произошла нелепая ситуация, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Женщина возмутилась действиями водителя автобуса по дороге из Варшавы в Ригу
Украинка ехала из Варшавы в Ригу на автобусе FlixBus. После того, как водитель транспортного средства отсканировал билет, произошла странная история.
"А потом в какой-то момент водитель просто открыл свою шоферскую дверь, сел в автобус и уехал. А я стояла рядом с ним, и он не открыл дверь и не сказал мне сесть, потому что пора было уезжать. Он просто закрыл дверь и уехал. Я была в шоке!" - вспоминает Любовь.
Муж сразу же купил ей билет на ближайший рейс, а сам пошел встречать первый автобус на Рижский автовокзал. Багажа там не было.
По информации Bez Tabu, багаж был доставлен в один из центров обслуживания клиентов компании - Flix Shop в Варшаве.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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