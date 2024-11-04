Видео Женщина возмутилась действиями водителя автобуса по дороге из Варшавы в Ригу

"А потом в какой-то момент водитель просто открыл свою шоферскую дверь, сел в автобус и уехал. А я стояла рядом с ним, и он не открыл дверь и не сказал мне сесть, потому что пора было уезжать. Он просто закрыл дверь и уехал. Я была в шоке!" - вспоминает Любовь.