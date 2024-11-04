Украина опровергает информацию о переговорах с Россией

Об этом Ермак заявил в ответ на распространенную рядом СМИ информацию о якобы состоявшихся переговорах между Украиной и Россией о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

"Эти переговоры о том, как об этом пишут, что это якобы переговоры "Украина-Россия" - точно неправда", - сообщил Андрей Ермак.

Одна из таких публикаций появилась в британской газете Financial Times.

Издание со ссылкой на информированные источники написало, что между Украиной и Россией ведутся предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности. Она была онлайн, но таким соорганизатором был Катар. И когда эта конференция состоялась, мы зафиксировали принципы по этому пункту Формулы мира. Было очень большое количество стран", - сказал Ермак.

"И когда это все закончилось, мы зафиксировали принципы, после этого мы сказали, что если сегодня Катар, например, или другая страна, готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно, и, например, отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста", - добавил украинский чиновник.

"Все эти разговоры - они происходят, мне кажется, возможно, реакция после тех тематических конференций, но точно могу сказать, что Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - подчеркнул Ермак.

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