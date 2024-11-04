"Независимость" непризнанных ДНР и ЛНР

Кроме того, Киев должен был признать "независимость" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" в границах административных областей Украины и взять на себя расходы по восстановлению разрушенных объектов в Донецкой и Луганской областях. Российская сторона потребовала от украинской признать аннексированный Крым и расположенный на полуострове город Севастополь "неотъемлемой частью России".

Снятие санкций в отношении РФ

Среди иных требований Москвы - отзыв всех межгосударственных исков к РФ с 2014 года, снятие санкций, введенных Киевом в отношении РФ с 2014 года, присвоение русскому языку статуса государственного, восстановление всех прав Украинской православной церкви Московского патриархата и отказ Киева от вступления в любые военные союзы и каких-либо военных соглашений с другими странами.

Кроме того, Россия пыталась заставить украинскую сторону отменить "любые запреты символики, ассоциируемой в государствах с победой над нацизмом", а также призвать остальные государства снять введенные в отношении РФ штрафные меры. Другим странам при этом запрещалось проводить в Украине военные учения и размещать там оружие или иностранные вооруженные силы.

Войска РФ должны были остаться в Украине

В обмен на эти требования РФ предлагала режим прекращения огня и "мероприятия режима прекращения боевых действий", следует из документа. При этом Украина должна была отвести все силы в места постоянной дислокации или места, согласованные с Москвой. Армия России и войска Нацгвардии РФ должны были остаться на позициях и следить за выполнением всех обязательств по договору.

Журналисты-расследователи получили документ от украинского источника, знакомого с ходом переговоров. Кроме того, подлинность списка подтвердил собеседник "Системы" с российской стороны. При этом в версии договора от 15 апреля 2022 года требования Москвы стали менее радикальными, отметила команда расследовательского проекта. В частности, к апрелю стороны обсуждали, что Украина остается в своих международно признанных границах.

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