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Alexandra Nekrasova

Видео В Никрацской волости женщина, спасая ягненка, погналась за волком

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Фермер Зинаида
Фермер Зинаида Фото: Ekrānšāviņš

Фермер Зинаида выращивает овец в Никрацской волости. В последнее время на домашний скот повадились нападать волки, сообщает Латвийское телевидение.

Следует отметить, что это не первый случай, когда волки нападают на стадо. Только за одну весну погибло 17 ягнят. Один раз хозяйка даже погналась за волком по лесной просеке, чтобы спасти ягненка.

"Я смотрю - к нему бежит волк. Я уже не помню, что я кричала, но я кричала. В руках у меня тоже ничего не было, и потом я думала: "Ну сумасшедшая старуха, бегать еще за волком", - вспоминала Зинаида.

Охотники также подтвердили, что в этом районе водится много волков.

В этом году в Латвии было зарегистрировано 76 нападений волков, в результате которых пострадало 301 домашнее животное. В 90% случаев это были овцы.

Видео: Сюжет LTV

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