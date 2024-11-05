Депутат Нацобъединения призывает отменить олимпиаду по русскому языку в Лиепае

В этом году олимпиада по русскому языку со стороны государства не организуется, не поддерживается и не финансируется, сообщили агентству LETA в Государственном центре содержания образования (VISC). Соответственно, олимпиада по русскому языку не будет проводиться на краевом и государственном уровне. Олимпиады по этому предмету могут быть организованы только на уровне школ, если инициативу проявит самоуправление. У VISC нет информации о том, организуют ли олимпиады по русскому языку какие-либо другие самоуправления.