В ночь с 5 на 6 ноября по рижскому времени в США прошли выборы президента США. Продолжаем следить за подсчетом голосов.

Бывший президент Дональд Трамп выиграл выборы в штатах Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Южная Дакота, Южная Каролина, Флорида, Индиана, Юта, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Огайо, Оклахома, Западная Вирджиния, Техас, Теннесси, Вайоминг, Северная Дакота и Северная Каролина, а действующий вице-президент Камалла Харрис победила в Делавэре, Иллинойсе, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Йорке, Орегоне, Род-Айленде и Вермонте, а также в округе Колумбия.

По последним оценкам, Харрис победила в Нью-Мексико, получив пять голосов выборщиков.

Таким образом, Трамп на данный момент получил как минимум 246 голосов выборщиков, а Харрис - 187.

Из семи так называемых колеблющихся штатов, которые имеют решающее значение для исхода выборов, Трамп победил в двух - Джорджии и Северной Каролине.

Он также опережает Харриса в остальных пяти колеблющихся штатах, сообщает BBC.

В других колеблющихся штатах - Аризоне, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании - подсчитано от нескольких до более 90% голосов.

Победа в этих колеблющихся штатах обеспечит 77 голосов выборщиков.

CNN предсказывает, что Харрис победит на Гавайях и в Вирджинии. С другой стороны, по прогнозам CNN, Трамп одержит победу в Небраске.

Подсчет голосов продолжается.

Президент Соединенных Штатов не избирается напрямую, избиратели выбирают 538 выборщиков, которые затем выбирают следующего президента.

Чтобы попасть в Белый дом, кандидат должен получить абсолютное большинство в коллегии выборщиков, то есть не менее 270 голосов.

Одновременно с президентскими выборами во вторник переизбирается треть сенаторов и все члены Палаты представителей. Борьба идет за 34 места в Сенате и 435 мест в нижней палате Конгресса.

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