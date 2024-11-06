Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в программе Латвийского телевидения "Один на один" заявил, что поддерживает призыв женщин в Службу государственной обороны (СГО), а также рассказал, когда это может произойти. Об этом сообщает LSM+.
Министр обороны рассказал, когда женщин могут начать призывать в армию
Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что принцип гендерного равенства в армии уже соблюдается в Швеции и Норвегии и будет соблюдаться также в Дании.
Спрудс подчеркнул, что обязательный призыв в армию поддерживает не только он, но и его партия.
"Но понятно, что к завтрашнему обеду этого не сделать. Нужно выполнить домашнюю работу", - сказал министр.
"Большая домашняя работа - это дискуссии и диалог внутри коалиции, а также в парламенте и в обществе. Очень важно, чтобы общество это поддержало", - отметил Спрудс.
"Одной из потенциальных целей "дорожной карты" будет 2028 год, когда мы будем говорить о 4000 призывников в СГО", - указал министр.
Андрис Спрудс также отметил, что нужно будет вносить изменения в экипировку и солдатскую форму, чтобы в армии могли служить женщины. Сейчас женщины могут подать заявление на службу в СГО добровольно.
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