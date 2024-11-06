Министр обороны рассказал, когда женщин могут начать призывать в армию

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что принцип гендерного равенства в армии уже соблюдается в Швеции и Норвегии и будет соблюдаться также в Дании.

Спрудс подчеркнул, что обязательный призыв в армию поддерживает не только он, но и его партия.

"Но понятно, что к завтрашнему обеду этого не сделать. Нужно выполнить домашнюю работу", - сказал министр.

"Большая домашняя работа - это дискуссии и диалог внутри коалиции, а также в парламенте и в обществе. Очень важно, чтобы общество это поддержало", - отметил Спрудс.

"Одной из потенциальных целей "дорожной карты" будет 2028 год, когда мы будем говорить о 4000 призывников в СГО", - указал министр.

Андрис Спрудс также отметил, что нужно будет вносить изменения в экипировку и солдатскую форму, чтобы в армии могли служить женщины. Сейчас женщины могут подать заявление на службу в СГО добровольно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!