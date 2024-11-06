Как сообщил российскому пропагандистскому изданию РБК генеральный директор аэропорта Махачкалы в столице Дагестана Саид Рамазанов, из-за атаки беспилотника работа аэропорта приостановлена ​​на неопределенный срок.

Meanwhile, Ukrainan kamikaze drones target a port facility in Russia’s Dagestan.



The fight goes on. pic.twitter.com/SaOpULDFP9 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 6, 2024

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на Каспийск, где расположена военно-морская база.

Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что удар по Каспийску нанес беспилотник А-22 типа Foxbat.

Каспийск расположен примерно в 20 километрах от Махачкалы.

Минобороны России сообщает, что украинские беспилотники атаковали Курскую и Орлинскую области в среду вечером. Министерство обороны в докладе не упоминает Дагестан.

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