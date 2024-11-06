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Видео СМИ: украинские дроны впервые атаковали Дагестан (1)

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Фото: @JimmySecUK/"X"

Украинские дроны впервые достигли Дагестана, сообщили в среду, 6 ноября, российские Telegram-каналы и региональные чиновники.

Как сообщил российскому пропагандистскому изданию РБК генеральный директор аэропорта Махачкалы в столице Дагестана Саид Рамазанов, из-за атаки беспилотника работа аэропорта приостановлена ​​на неопределенный срок.

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на Каспийск, где расположена военно-морская база.

Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что удар по Каспийску нанес беспилотник А-22 типа Foxbat.

Каспийск расположен примерно в 20 километрах от Махачкалы.

Минобороны России сообщает, что украинские беспилотники атаковали Курскую и Орлинскую области в среду вечером. Министерство обороны в докладе не упоминает Дагестан.

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