Украинские дроны впервые достигли Дагестана, сообщили в среду, 6 ноября, российские Telegram-каналы и региональные чиновники.
Как сообщил российскому пропагандистскому изданию РБК генеральный директор аэропорта Махачкалы в столице Дагестана Саид Рамазанов, из-за атаки беспилотника работа аэропорта приостановлена на неопределенный срок.
Meanwhile, Ukrainan kamikaze drones target a port facility in Russia’s Dagestan.— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 6, 2024
The fight goes on. pic.twitter.com/SaOpULDFP9
Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на Каспийск, где расположена военно-морская база.
Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что удар по Каспийску нанес беспилотник А-22 типа Foxbat.
Каспийск расположен примерно в 20 километрах от Махачкалы.
Минобороны России сообщает, что украинские беспилотники атаковали Курскую и Орлинскую области в среду вечером. Министерство обороны в докладе не упоминает Дагестан.
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