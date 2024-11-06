Скандальный бизнесмен Риекстс снова предлагает купить землю в "Новой Латвии"

В социальных сетях снова стал активен скандальный латвийский бизнесмен Эрнест Риекстс, который вновь предлагает жителям Латвии покупать землю в "Новой Латвии", предлагая там роскошную жизнь. Как и два года назад, эксперты призывают жителей не покупать землю, предупреждая о возможном мошенничестве, сообщает Латвийское радио.
Риекстс говорит, что в основанной два года назад "Новой Латвии" на острове Фиджи до сих пор живут люди. Хотя сайт проекта уже закрыт, Риекстс настаивает, что люди прибывают туда один за другим.
Эрнест Риекстс утверждает, что землю в "Новой Латвии" теперь можно купить на других островах архипелага.
Руководитель юридического отдела агентства недвижимости Latio Марите Липша подчеркивает, что люди могут путешествовать куда хотят, но "мы бы не советовали вкладывать свои средства в такой проект".
Также перед поездкой на Фиджи или другие острова следует помнить, что она не является членом Евросоюза и представительства Латвии там нет, поэтому получить помощь в случае мошенничества будет сложно.
Риекстс на Латвийском радио утверждал, что проект "Новой Латвии" безопасен.
"Я утверждаю, что этот проект на 100% безопасен. [...] Все делается официально, через юристов, адвокатов, если мы говорим о серьезных, больших участках; микроучастки, которые являются предполагаемыми частями, - это другое дело", - сказал Риекстс.
На уже ликвидированном сайте jaunlatvija.com было указано, что автором проекта является Риекстс, имеющий "18-летний опыт работы в сфере недвижимости и инвестиций, восемь лет опыта в сфере туризма".
Проект предоставил возможность приобрести недвижимость на острове в Республике Фиджи.
"Остров расположен довольно далеко в океане, где воздух наиболее чист, а ближайший континент находится на расстоянии не менее 3000 километров", - было сказано на сайте.
За 1380 евро можно зарезервировать участок земли площадью 15 квадратных метров с разрешением на строительство одноэтажного дома. Если доплатить 800 евро, будет разрешение на два этажа, а если еще 600 - на три этажа. Заплатить можно сразу банковской картой, а можно получить счет.
Проект привлек внимание полиции еще до его ликвидации.
Напомним, 28 апреля 2021 года в результате пожара в незаконном общежитии на улице Меркеля, 8, погибли девять человек, еще несколько получили ранения.
В конце прошлого года прокуратура Рижского окружного суда постановила привлечь к уголовной ответственности Риекстса и Андрея Гайлиса по уголовному делу о пожаре.
По информации Firmas.lv, Риекстс ранее владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с принадлежащими ему компаниями или деятельности в правлениях компаний.
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