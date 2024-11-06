Скандальный бизнесмен Риекстс снова предлагает купить землю в "Новой Латвии"

Риекстс говорит, что в основанной два года назад "Новой Латвии" на острове Фиджи до сих пор живут люди. Хотя сайт проекта уже закрыт, Риекстс настаивает, что люди прибывают туда один за другим.

Эрнест Риекстс утверждает, что землю в "Новой Латвии" теперь можно купить на других островах архипелага.

Руководитель юридического отдела агентства недвижимости Latio Марите Липша подчеркивает, что люди могут путешествовать куда хотят, но "мы бы не советовали вкладывать свои средства в такой проект".

Также перед поездкой на Фиджи или другие острова следует помнить, что она не является членом Евросоюза и представительства Латвии там нет, поэтому получить помощь в случае мошенничества будет сложно.

Риекстс на Латвийском радио утверждал, что проект "Новой Латвии" безопасен.

"Я утверждаю, что этот проект на 100% безопасен. [...] Все делается официально, через юристов, адвокатов, если мы говорим о серьезных, больших участках; микроучастки, которые являются предполагаемыми частями, - это другое дело", - сказал Риекстс.