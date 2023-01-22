Скандальный предприниматель Эрнест Риекстс, которому предъявлено обвинение в соучастии в трагическом пожаре на улице Меркеля, привлек внимание общественности новым проектом. Он собирает деньги, чтобы купить остров на Фиджи, обещая, что все инвесторы смогут построить там дома, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Подробности проекта "Новая Латвия": на самом деле это резервация, где можно построить всего один дом
Как выяснила передача, на острове установлен природный запрет и там разрешена всего одна постройка.
Более чем полутора века назад младолатыш Кришьянис Валдемарс купил в России усадьбу и призвал соотечественников создать там колонию. В Латвии латыши хозяйничать не могли, так как земля принадлежала немецкому помещику. Пусть земля была и не слишком хороша, зато своя. Интерес был огромным, и ко Второй мировой войне на территории России было уже несколько десятков латышских колоний.
Теперь по пути младолатышей обещает идти и предприниматель Эрнест Риекстс. Он призывает соотечественников скинуться, чтобы купить тропический остров и основать там новое государство - "Новую Латвию".
Он обещает создать государство, которое своим законодательством и долгосрочными решениями будет отличаться от других. В нем будет безотходный образ жизни, политика нулевых выбросов, не будет запретов, система образования высшего уровня, экологические продукты питания, качественная система медицины, а вымирающие виды животных будут интегрированы в общество.
За 1 380 евро можно зарезервировать участок земли размером 15 квадратных метров с разрешением на строительство одноэтажного дома. Если доплатить 800 евро, будет разрешение на два этажа, а если еще 600 - на три этажа. Заплатить можно сразу банковской картой, можно получить счет.
Предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Так и есть. Использованные на сайте "Новой Латвии" изображения легко найти в интернете: с Мальдив, Австралии, Таиланда, Германии, Великобритании и других мест.
Ватувара входит в территорию Фиджи. Диаметр острова составляет три километра, а большую ее часть занимает гребень неактивного вулкана. Вместе с еще тремя островами Ватувара принадлежит владельцу бренда очков Oakley Джиму Дженарду. Он создал на архипелаге эксклюзивный курорт. Там богатые люди отмечают свадьбы, проводят медовые месяцы. Именнно маленькую Ватувару рекламные материалы этого курорта называют красивейшим из 800 островов Фиджи.
Теперь весь комплекс островов выставлен на продажу за 155 миллионов долларов. В комплекте идет частный самолет и другие вещи. Сам по себе Ватувара оценен в 55 миллионов. Агент, занимающийся продажей курорта - предприятие Vladi Pivate Islands. О Риекстсе в компании ничего не слышали. И о планах разместить на острове тысячи человек - тоже.
Риекстс все опасения отвергает. Люди получают документы, в частности, счета. Те, кто боится инвестировать сразу, может заключить договор с пост-оплатой.
"Мы сейчас обещаем в 2023 году только земельные участки. Мы едем в это место Ватувара создавать свое государство. В данный момент мы ничего больше участков земли не обещаем. Со временем создадим свое государство, построим свой город. Это все не будет происходит сразу, бизнес-модель в том, что да, нам нужно большую часть жителей освободить от налогов, но у нас будут налоги на туризм", - указывает автор идеи "Новой Латвии" Эрнест Риекстс.
Собирать деньги Риекстсу помогают и другие. Каспар Цауне в СМИ фигурировал в связи с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Поддержку выражает и Роландс Меллерс, который которое время был в правлении KPV LV. Помогает проекту с позитивной публичностью и Рудольф Бреманис, который на выборах стартовал от партии "Каждому и каждой! и обвиняется в присвоении 100 тысяч евро от МИД.
Согласно доступной на сайте "Новой Латвии" информации, деньги нужно перечислять на счет литовского Revolut. Единственное должностное лицо фирмы - некий Андрис Бруверис, который в Латвии активной предпринимательской деятельностью не занимается.
Напомним, 28 апреля 2021 года в результате пожара в незаконном общежитии на улице Меркеля, 8, погибли девять человек, еще несколько получили ранения.
В конце прошлого года прокуратура Рижского окружного суда постановила привлечь к уголовной ответственности Риекстса и Андрея Гайлиса по уголовному делу о пожаре. В настоящее время дело еще не передано в суд.
По информации Firmas.lv, Риекстс ранее владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с принадлежащими ему компаниями или деятельности в правлениях компаний.
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