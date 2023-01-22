Подробности проекта "Новая Латвия": на самом деле это резервация, где можно построить всего один дом

Предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Так и есть. Использованные на сайте "Новой Латвии" изображения легко найти в интернете: с Мальдив, Австралии, Таиланда, Германии, Великобритании и других мест.

Ватувара входит в территорию Фиджи. Диаметр острова составляет три километра, а большую ее часть занимает гребень неактивного вулкана. Вместе с еще тремя островами Ватувара принадлежит владельцу бренда очков Oakley Джиму Дженарду. Он создал на архипелаге эксклюзивный курорт. Там богатые люди отмечают свадьбы, проводят медовые месяцы. Именнно маленькую Ватувару рекламные материалы этого курорта называют красивейшим из 800 островов Фиджи.

Теперь весь комплекс островов выставлен на продажу за 155 миллионов долларов. В комплекте идет частный самолет и другие вещи. Сам по себе Ватувара оценен в 55 миллионов. Агент, занимающийся продажей курорта - предприятие Vladi Pivate Islands. О Риекстсе в компании ничего не слышали. И о планах разместить на острове тысячи человек - тоже.

Риекстс все опасения отвергает. Люди получают документы, в частности, счета. Те, кто боится инвестировать сразу, может заключить договор с пост-оплатой.