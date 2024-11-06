Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшего без вести Мартиньша Банкова 1995 года рождения. Мужчина не отвечает на сообщения и звонки с 9 сентября этого года, сообщили Apollo.lv в Госполиции.
Не отвечает на звонки с сентября. Полиция ищет пропавшего Мартиньша Банкова
Мартиньш живет и работает в Швейцарии.
Приметы: рост около 180 см, спортивное телосложение, светлые волосы, два шрама на щеках.
Госполиция просит ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться всех, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.
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