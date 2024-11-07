К чему Россия готовит мир, требуя от Google штраф, превышающий сумму всех богатств Земли: объясняет эксперт

В чем смысл российского штрафа в два ундециллиона рублей (10 в 36 степени) для компании Google , нам объяснил телеком-эксперт, админ профильного Telegram-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев.

- Михаил, обывателей впечатляет буквосочетание "два ундециллиона". Причем неустойка продолжает расти, как грибок на питательной почве. Может показаться, что это подготовка к чему-то важному. Например, к блокировке всех сервисов Google в России. К каким новостям Кремль нас всех готовит?