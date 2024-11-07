Илон Маск всеми силами агитировал за Трампа. Чем Трамп может ему отплатить?

Избранный президент уже заявил, что в ходе своего второго срока пригласит Маска в свою администрацию, чтобы тот покончил с расточительством госорганов.

Сам Маск назвал свою потенциальную роль "Департаментом эффективности правительства", аббревиатура этого название обыгрывает название криптовалюты DOGE, которую он активно продвигает.

Бизнесмен также может выиграть от президентства Трампа за счёт своей доли в компании SpaceX, которая сейчас доминирует на рынке запуска правительственных космических спутников.

Имея близкого союзника в Белом доме, Маск может попытаться извлечь дополнительную выгоду из своих правительственных связей.

Ранее Маск критиковал конкурентов, в том числе из компании Boeing, за структуру достававшихся тем госконтрактов, которые, по его словам, стимулировали срыв сроков и перерасход бюджетов.

Кроме того, не так давно SpaceX занялась созданием спутников-шпионов, в которые Пентагон и американские спецслужбы, кажется, готовы вложить миллиарды долларов.

Производящая электромобили компания Tesla, также принадлежащая Маску, имеет все шансы выиграть контракты администрации, основным приоритетом которой, по словам Трампа, станет "наименьшая зарегулированность".

Помимо этого, в ходе своей кампании Трамп обещал снизить налоги на корпорации и богатых людей. И на выполнение этого обещания Маск наверняка надеется особенно.