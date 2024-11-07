Европа собирается у Орбана обсудить Трампа, Украину и Грузию

Победа Трампа накануне общеевропейской встречи в Венгрии

На повестке дня ЕПС три внешнеполитические темы: трансатлантические отношения после выборов в США, ситуация в Грузии и война в Украине. Накануне саммита победу на выборах одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, с чем его поздравили лидеры Евросоюза и стран-участниц, призвав продолжать тесное сотрудничество на основе общих ценностей и исторически сложившегося партнерства.

"Эта связь глубока, она коренится в нашей общей истории, приверженности свободе и демократии, а также в общих целях по обеспечению безопасности и возможностей для всех, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), поздравив Трампа. - Давайте вместе работать над трансатлантическим партнерством, которое и дальше будет приносить пользу нашим гражданам".

В дипломатических кругах Брюсселя победу Трампа восприняли спокойно и без удивления. "Члены Евросоюза были к этой новости готовы", - сказал DW на условиях анонимности один из европейских дипломатов, добавив, что Евросоюз "больше не слабая младшая сестра США" и готов самостоятельно справляться с вызовами и защищать свои ценности.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп в Давосе, январь 2020 года Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Со своей стороны, высокопоставленный чиновник на брифинге в Брюсселе также на условиях анонимности подчеркнул, что главное - "сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что нас ждет", а одним из основных месседжей Евросоюза для США, помимо важности трансатлантических отношений, будет "необходимость для Европы быть самостоятельной".