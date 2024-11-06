В Сейме призвали Силиню сменить министра обороны

Депутаты ОС считают, что министр не смог признать предоставление ложной и противоречивой информации в деле об упавшем в Гайгалаве российском боевом беспилотнике.

"Ложь неприемлема и подрывает доверие к государственному управлению и, в частности, к Вооруженным силам Латвии, поэтому министр должен нести за нее полную ответственность", - говорится в заявлении ОС.

"После разговора с министром мы, к сожалению, пришли к выводу, что ситуация гораздо хуже, чем мы думали. Мы обнаружили, что, по словам самого министра, его способность говорить правду ограничена. Хуже того, министр не в состоянии понять, насколько это плохо", - сказал Эдгар Таварс, глава фракции ОС в Сейме.

Сопредседатель ОС Эдвард Смилтенс считает, что министр, не способный говорить правду в кризисных ситуациях, у которого не хватает понимания о стратегическом и безопасном развитии латвийского оборонного сектора, ослабляет обороноспособность и безопасность Латвии.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского района. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни о сбитии беспилотника, ни о переброске по воздуху дежуривших в Латвии бойцов НАТО, что вызвало критику со стороны части общественности. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.

После инцидента 7 сентября оборонный сектор внес конкретные улучшения на всех уровнях наблюдения за воздушным пространством Латвии, а также разработал механизм более быстрого и точного оповещения общественности и СМИ в подобных угрожающих ситуациях, сообщили ранее агентству LETA в Министерстве обороны.

В заявлении министерства говорится, что эксперты сферы провели углубленную оценку инцидента и реакции НВС, четко определив необходимые изменения в системе.

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